Уникальное краснокнижное животное заметили в Алматинской области
Сегодня, 10:43
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Сегодня, 10:43Сегодня, 10:43
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В ходе планового рейдового мероприятия инспекторы Чарынского государственного природного парка (АЭС) столкнулись с редкой туркестанской рысью, занесенной в Красную книгу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Это событие подтверждает эффективность предпринимаемых усилий по сохранению биоразнообразия и экосистем региона", - говорится в сообщении Комитете лесного хозяйства и животного мира.
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