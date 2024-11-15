  • 15 Ноября, 11:59
  • BAIGENEWS

Уникальное краснокнижное животное заметили в Алматинской области

Сегодня, 10:43
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Уникальное краснокнижное животное заметили в Алматинской области Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43
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В ходе планового рейдового мероприятия инспекторы Чарынского государственного природного парка (АЭС) столкнулись с редкой туркестанской рысью, занесенной в Красную книгу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Это событие подтверждает эффективность предпринимаемых усилий по сохранению биоразнообразия и экосистем региона", - говорится в сообщении Комитете лесного хозяйства и животного мира.

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