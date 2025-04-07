Одновременно две сложные операции одному пациенту провели в Алматинском онкологическом центре, передаёт BaigeNews.kz.

74-летний мужчина поступил в хирургическое отделение с диагнозом первично множественного синхронного рака, затрагивающего пищевод и левую почку. Такие опухоли случаются редко и представляют сложность для диагностики и лечения.

После комплексного обследования и оценки состояния пациента специалисты центра приняли решение о проведении комбинированной операции. Мужчине проведена субтотальная резекция пищевода — удаление значительной части органа, а также нефрэктомия — полное удаление левой почки.

"Операция, проведённая заведующим отделением онкохирургии Нурланом Балтаевым, была крайне сложной с точки зрения хирургии и анестезии. Субтотальная резекция потребовала аккуратного отделения поражённых тканей от соседних органов, а также формирования нового канала для прохождения пищи и предотвращения возможных осложнений после вмешательства. Нефрэктомия, в свою очередь, потребовала особого внимания к сохранению почечных сосудов, минимизации кровопотерь и поддержанию функций оставшейся почки", - сообщили подробности в Управлении здравоохранения города.

Операция длилась четыре часа и прошла успешно. После пациент находился под круглосуточным наблюдением и получал необходимую терапию. Мужчина уже выписан с рекомендациями по диспансерному наблюдению, включая регулярные осмотры, контрольные исследования и профилактическую терапию для предотвращения возможного рецидива заболевания.

Напомним, недавно в Италии провели первую в мире операцию по пересадке работающего сердца.