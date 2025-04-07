Уникальная операция в Алматы: пациенту одновременно удалили две сложные опухоли
Операция длилась четыре часа.
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Одновременно две сложные операции одному пациенту провели в Алматинском онкологическом центре, передаёт BaigeNews.kz.
74-летний мужчина поступил в хирургическое отделение с диагнозом первично множественного синхронного рака, затрагивающего пищевод и левую почку. Такие опухоли случаются редко и представляют сложность для диагностики и лечения.
После комплексного обследования и оценки состояния пациента специалисты центра приняли решение о проведении комбинированной операции. Мужчине проведена субтотальная резекция пищевода — удаление значительной части органа, а также нефрэктомия — полное удаление левой почки.
"Операция, проведённая заведующим отделением онкохирургии Нурланом Балтаевым, была крайне сложной с точки зрения хирургии и анестезии. Субтотальная резекция потребовала аккуратного отделения поражённых тканей от соседних органов, а также формирования нового канала для прохождения пищи и предотвращения возможных осложнений после вмешательства. Нефрэктомия, в свою очередь, потребовала особого внимания к сохранению почечных сосудов, минимизации кровопотерь и поддержанию функций оставшейся почки", - сообщили подробности в Управлении здравоохранения города.
Операция длилась четыре часа и прошла успешно. После пациент находился под круглосуточным наблюдением и получал необходимую терапию. Мужчина уже выписан с рекомендациями по диспансерному наблюдению, включая регулярные осмотры, контрольные исследования и профилактическую терапию для предотвращения возможного рецидива заболевания.
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