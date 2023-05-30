Уникальная костанайская порода лошадей находится на грани исчезновения

Фото: Рената Актаева

Костанайская порода лошадей была выведена более 70 лет назад путем сложно-воспроизводительного скрещивания. Она считается упряжно-верховой и показывает отличные результаты на скачках. Сейчас ее выращивают на единственном в стране государственном конезаводе. Корреспондент BaigeNews.kz узнал почему редкой породе угрожает исчезновение.

Руководитель предприятия Айгуль Амандыкова готова часами рассказывать об уникальности этих лошадей. Она начинала свою карьеру здесь в качестве научного сотрудника. Затем преподавала в университете, но учитывая, что специалистов по спортивному коневодству в стране по пальцам пересчитать, вернулась в родные стены завода.

"Наше предприятие в этом году отмечает 135 лет и считается у нас единственным государственным заводом такого профиля. Вообще, термин "единственный" - это все про нас. Разводим костанайскую породу лошадей, единственную верховую упряжного направления, которая известна на международном уровне. Чтобы ее вывести, потребовались десятки лет упорного и кропотливого труда, и все это может пойти насмарку", - говорит Айгуль Амандыкова.

Руководитель конезавода показывает 5 томов научных трудов, посвященных костанайской породе лошадей. С каждым изданием поголовье животных сокращается. Если во времена Советского союза насчитывалось 44 тысячи голов, то на данный момент по Казахстану, а также России, где имеется одно хозяйство с зарегистрированной костанайской породой, поголовье составляет около 300 лошадей.

"Это не только чистокровные животные, но и их помеси. Мы вынуждены их включать себе, потому что порода на грани исчезновения. Нужно срочно вести селекцию, а денег на это нет. Сам государственный конный завод в 2000-х годах относился к администрации президента, тогда и был расцвет костанайской породы и предприятия. Также мы финансировались по 083-й программе", - вспоминает Айгуль Амандыкова.

083 - программа Минсельхоза – это субсидии от государства на развитие коневодства. В 2013 году их отменили и конезавод медленно, но верно начал наращивать долги.

"Когда я сюда пришла, уже было около 140 миллионов тенге долга. Сейчас он еще больше. И нам жизненно необходимо сейчас, чтобы область поддержала конезавод и министерство сельского хозяйства поддержало субсидиями", - говорит руководитель предприятия.

Государство до 2013 года поддерживало конезавод в части увеличения поголовья, давало деньги на ремонт инфраструктуры, конюшен. 10 лет всего этого нет, а между тем самой старой конюшне уже 130 лет. Ветхие помещения для содержания лошадей не могут не отражаться на их здоровье, а из-за плохих условий труда идет постоянная текучка кадров. Учитывая, что в спортивном коневодстве очень мало толковых специалистов, привлечь сюда можно только энтузиастов, потому как заработная плата у тренеров, жокеев, конюхов низкая.

Кредиторская задолженность предприятия на начало года составляла 241 миллион тенге около 200 миллионов – это долг перед Карабалыкской СХОС за посевную и уборочную кампанию.

"Около 24 миллионов тенге мы получаем в качестве базового финансирования от министерства сельского хозяйства. Остальное должны зарабатывать сами. На предприятии штат 28 сотрудников, в год нам нужно 50-60 миллионов тенге финансирования. А то, что сегодня поступает, даже не покрывает заработную плату. Если бы министерство сельского хозяйства хотя бы нам закрывало или содержание лошадей, или заработную плату, мы могли бы дальше двигаться", - считает Айгуль Амандыкова.

С 2014 года, с прекращением финансирования, на конезаводе не производились племенные испытания, которые обязательны для лошадей спортивного направления. На них выбираются кобылы в маточный состав, а также жеребцы-производители.

"Очень большой упор надо делать на селекцию, науку, возобновление лабораторий, которые здесь были по направлениям биотехнологии и генетики. Хотя бы биотехнологию нужно восстановить, потому что это воспроизводство. Если будут матки и должное кормление, то будет рост поголовья. 20 процентов молодняка мы можем продавать и обеспечивать себя, но для этого нам нужно вылезти из долговой ямы. Не будет финансирования, не будет вестись селекция, не будет самой породы, не будет самого конного завода", - говорит Айгуль Амандыкова.

Вопрос количества поголовья – принципиальный для конезавода. В министерстве сельского хозяйства сообщили о причинах отмены субсидирования костанайской породы лошадей. В ведомстве подтвердили, что с 2010 по 2013 годы со стороны государства осуществлялось полное возмещение затрат племенному заводу на разведение, содержание, тренинг лошадей и хранение семени жеребцов. Так, с 2010 года ТОО "Казак тулпары" было выделено субсидий более 300 миллионов тенге.

"Вместе с тем, в рамках реализации поручения главы государства, данного в ходе расширенного заседания правительства 11 октября 2013 года по проведению анализа эффективности направлений субсидирования, министерством сельского хозяйства были пересмотрены бюджетные программы на предмет обеспечения эффективности их реализации. Так, при возмещении затрат на разведение, содержание, тренинг племенных лошадей и хранение семени жеребцов ТОО "Қазақ тұлпары" поголовье лошадей с 2010 года осталось неизмененным на уровне 270 голов. В этой связи, данное направление было исключено из программы субсидирования животноводства", - сообщили в Минсельхозе.

Однако в ведомстве отметили, что формируется рабочая группа по внесению изменений в законодательство, касающегося судьбы костанайской породы лошадей. Во главе группы сенатор Гауез Нурмухамбетов, уроженец Костанайской области. Предполагается, что господдержка будет изменена, выделят отдельное направление субсидирования на приобретение племенных жеребцов.