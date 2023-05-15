"Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах

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Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении организованной группы из числа работников Специализированного отдела НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Астане и гражданских лиц, передаёт BaigeNews.kz.

Уголовное дело расследовалось по фактам неправомерного ввода и уничтожения сведений о транспортных средствах в информационных системах "СЦ "Web-Модуль" и "ИИС ЦОН", подделки письменных форм сделок.

"Установлено, что преступная группа в период с января по май 2022 года незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. В связи с чем был причинен ущерб государству в особом крупном размере в сумме 1,4 миллиарда тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Всего в совершении преступлений подозреваются 30 человек. В их числе руководитель СпецЦОНа №2 по городу Астане, 4 сотрудника полиции и посредники, которые предлагали свои услуги по незаконному оформлению транспортных средств.

"Сейчас идет ознакомление с материалами уголовного дела. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в ведомстве.

Антикоррупционная служба призвала казахстанцев не прибегать к услугам посредников при регистрации автомобилей.