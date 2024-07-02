Унесённые ветром: туристам потребовалась помощь спасателей на Алаколе
Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:47Сегодня, 18:47
119Фото: pxhere.com
Поездка на катамаране едва не обернулась трагедией для трёх отдыхающих на Алаколе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Из-за усиления ветра отдыхающие, отплывшие далеко от берега, не смогли добраться до суши самостоятельно.
На помощь им пришли сотрудники Оперативно-спасательного отряда.
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