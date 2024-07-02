Унесённые ветром: туристам потребовалась помощь спасателей на Алаколе

Поездка на катамаране едва не обернулась трагедией для трёх отдыхающих на Алаколе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Из-за усиления ветра отдыхающие, отплывшие далеко от берега, не смогли добраться до суши самостоятельно.

На помощь им пришли сотрудники Оперативно-спасательного отряда.