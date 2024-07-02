  • 2 Июля, 20:08
  • BAIGENEWS

Унесённые ветром: туристам потребовалась помощь спасателей на Алаколе

Сегодня, 18:47
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:47
Сегодня, 18:47
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Фото: pxhere.com

Поездка на катамаране едва не обернулась трагедией для трёх отдыхающих на Алаколе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Из-за усиления ветра отдыхающие, отплывшие далеко от берега, не смогли добраться до суши самостоятельно. 

На помощь им пришли сотрудники Оперативно-спасательного отряда.

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