Умный город будущего для туристов создал выпускник школы в Семее

В Семее выпускник школы №7 Нурлыхан Маратов создал уникальное веб-приложение, основанное на технологии фар дополненной реальности, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в акимате области Абай, проект создан в рамках программы "Умный город", направленной на развитие индустриализации.

Он позволяет значительно трансформировать подход к проектированию и планированию объектов инфраструктуры.

Приложение предоставляет пользователям возможность визуализировать будущее строительство с минимальными затратами, просматривая 3D-модели проектов на мобильных устройствах через AR. С его помощью можно сканировать QR-код для загрузки 3D-модели будущих зданий или памятников и просматривать их в реальном окружении, оценивая каждый элемент будущего объекта со всех сторон. Благодаря дополненной реальности, пользователи могут участвовать в принятии решений, например, голосовать за строительство памятников или зданий и даже вносить пожертвования на их реализацию.

"Я хотел создать что-то полезное не только для развития технологий, но и для общества. Использование дополненной реальности дает людям новый уровень взаимодействия с городом. Мне было важно сделать приложение удобным для всех и открыть возможности для улучшения городской жизни", — сказал Нурлыхан.

Приложение также включает в себя виртуального гида в виде чат-бота, который предоставляет пользователям информационный и развлекательный контент, связанный с городскими достопримечательностями, а также возможность взаимодействовать с городской инфраструктурой.

В ближайших планах – внедрение новых возможностей, таких как интеграция с системами умного транспорта и расширение функционала приложения для использования в других городах Казахстана. Также планируется разработка версии для образовательных целей, которая будет полезна для изучения архитектуры, дизайна и городской планировки, интеграция в книги, практические уроки.

Отметим, что Нурлыхан — автор таких проектов, как QEFO.KZ, TableTech и приложения для туристов Discover Ab.