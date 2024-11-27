Умный Алматы: Как цифровые решения помогают сделать мегаполис безопаснее

Население Казахстана растёт, города увеличиваются. Чтобы в них было безопасно жить, создаются всё новые и новые технологии. Без цифровых решений сегодня никуда. Эксперты рассказали, как в мегаполисе реализуют проект умного города и что мешает инновациям, передаёт BaigeNews.kz.

По словам замруководителя Управления цифровизации Алматы Мейрама Дюсюкова, южная столица - это стартовая площадка новых идей и цифровых решений для всей Центральной Азии.

Вкратце Дюсюков рассказал о технологиях, которые уже делают город безопаснее и планах по совершенствованию процессов.

"Сергек" в помощь

В Алматы внедрена интеллектуальная система контроля дорожного движения. Проект - самый масштабный в Казахстане. В мегаполисе установлен 1 641 скоростемер.

"Ценность проекта не в том, чтобы выявлять нарушителей и высылать им уведомления на kaspi, а в том, чтобы снижать смертность и аварийность на дорогах", - сообщил Мейрам Дюсюков.

Если верить данным Комитета правовой статистики, в этом году в Алматы количество смертей от ДТП снизилось на 43 процента, почти на 20 процентов стало меньше дорожных аварий.

Есть и неочевидные эффекты, которые получил город от внедрения системы.

"Аппаратно-программные комплексы требуют стабильных электропитания и связи, правильной разметки и качественного дорожного покрытия. Проект "Сергек" подсвечивает эти задачи и требует улучшения инфраструктуры города", - отметил он.

У проекта есть перспективы расширения. Например, возможность обеспечить населённые пункты бесплатным wi-fi, датчиками замеров экологического следа от проезжающего транспорта.

Видеоаналитика и безопасность детей

Другой проект, которым в акимате Алматы гордятся - это первая и самая большая в стране система городской видеоаналитики. Она состоит из более чем 50 тысяч камер, установленных во всех восьми районах Алматы. В том числе в жилых кварталах, на дорогах, в госшколах, детсадах и больницах, в местах массового скопления людей.

В течение пяти лет власти планируют подключить ещё 50 тысяч камер в городе.

Система может видеть задымление, пожары, находить забытые вещи по любым заданным параметрам в реальном времени. Не помехой будут даже самые сложные погодные условия.

"Распознавать объекты можно по заданным атрибутам - пол, возраст, цвет одежды и прочее. Информация автоматически сравнивается с базами данных правоохранительных органов. Это помогает повысить оперативность работы служб правопорядка. Мы также тестируем функцию междукамерного мониторинга за объектами транспорта. Объединяем данные с нескольких камер. Это существенно повышает эффективность городских служб во время массовых мероприятий", - заявил Дюсюков.

Во время ливней в Алматы настройка камер на розлив воды уже помогла направлять машины коммунальных служб для очистки арыков и откачки влаги именно в те районы, где ситуация была наиболее сложной.

Настроить поиск можно на автоматическое определение дыма, слежение за правильностью парковки, пересечения объектами запретных зон, до детекции заполнения мусорных контейнеров.

Система есть, нет профессионалов

Однако на конференции выяснилось, что система-то есть, возможности у нее безграничные, алгоритмы работают, но пользоваться ими не все сотрудники городских служб могут, как надо.

Модератор конференции Илларион Овчаров рассказал такую историю:

"Недавно у друга машину угнали в Аксае (микрорайон в Алматы - Прим. ред.), через два дня он её случайно нашёл на Абая-Гагарина, стоящей во дворе. От Аксая доехать до Абая-Гагарина без камер невозможно! Но нашёл машину он, а не полиция. У органов нет доступа к камерам, или этот вопрос долго обеспечивается, или просто очередь такая? В чём причина? Вроде всё цифровое, умный город, но как такое может произойти?" - задался от вопросами.

Замруководителя Управления цифровизации Мейрам Дюсюков пояснил, что в процессе наблюдения за камерами и отправки на место происшествия наряда полиции задействованы несколько служб.

"Мы как управление цифровизации города предоставляем правоохранительным службам, не только департаменту полиции, инструменты. Но не можем отвечать за то, как нашим инструментам пользуются. У нас есть определённые идеи, сделать возможным выгрузку с каждой городской камеры с общей системой для граждан, с помощью обычного гражданского запроса. Но пока законодательство не позволяет нам сделать этого", - пояснил он.

Камеры в школах, детсадах, поликлиниках

В Алматы также реализуют проект "Комплексная безопасность в школах и детсадах".

Более чем в 400 организациях образования установлены камеры, турникеты, тревожные кнопки, сигнальные датчики. Данные с них поступают в ЦОУ департамента полиции.

По данным представителя Sergek Group в Алматы оборудованы 214 государственных школ, 71 объект здравоохранения и 186 детсадов. В планах расширить проект в другие города Казахстана.

В акимате мегаполиса уточнили, что 22 тысячи камер обеспечивают охват территории образовательных учреждений. Они позволяют реагировать на все возможные инциденты.

Однако как отмечают пользователи, напичкать город оборудованием - это хорошо. Но нужно ещё уметь им пользоваться.

"В школах понаставили турникетов, постоянно наблюдаю как вахтёр/охранник нажимает кнопку для выхода/входа ребёнка. Деньги освоили и, как в мультфильме, Масленица...", "Важно не только устанавливать, а ещё и эксплуатировать, поддерживать в работе", - прокомментировали посмотревшие трансляцию конференции.

В общем система требует доработки.

Начать с себя

Обсудили на конференции и проблемы общественного транспорта. У присутствовавших возник закономерный вопрос: Почему, например, в Шанхае, где живет более 30 миллионов человек, нет таких пробок, как в "умном" Алматы, где населения в разы меньше?

По словам руководителя центра мониторинга и оперативного реагирования "iKOMEK 109" акимата Астаны Аскара Таксимова Казахстан уже опережает многие развитые страны по диджитализации - трансформации с использованием цифровых технологий. Но по удобству пока есть отставание.

"Есть моменты по общественному транспорту. Он у нас не сильно развит. У многих свои автомобили. Это нагружает городскую инфраструктуру, из-за этого образуются пробки", - сказал он.

Сооснователь Sergek Group Асет Ахметов отметил, что и в этом направлении идёт работа. Их система дорожной безопасности обрабатывает порядка 50 миллионов событий в день только в Алматы.

"Мы анализируем, сколько транспорта заезжает, например, из Каскелена в Алматы, каким образом этот транспорт распределяется по городу. На основании этих данных можно давать чёткие рекомендации по новым автобусным маршрутам, веткам метро. Есть настройки, чтобы понимать, во сколько нужно доставить определённых людей из пригорода в определённые места в городе. Во сколько нужно их забрать и куда доставить, по какому маршруту проехать так, чтобы это было максимально эффективно, чтобы у жителей пригородов была мотивация пересесть с автомобилей на общественный транспорт", - отметил Ахметов.

У Таксимова на этот счёт есть другое предложение - использовать не только возможности цифровизации, но и развивать регионы, чтобы в них были собственные производства, рос уровень достатка и меньше людей стремились ехать в мегаполисы за лучшей жизнью.

"Возьмём Лондон. Там человек в любое время может использовать местный транспорт - метро, автобусы. А у нас бывают моменты, что инфраструктура города не успевает, есть определённые лимиты по бюджету, миграция большая в Астану и Алматы. В Великобритании этого в силу особенностей урбанистики нет. Там каждый город как отдельный организм, у каждого города своё производство. По официальным данным, в Лондоне живут восемь миллионов жителей, плюс туристы, то есть около 15 миллионов человек. Но даже при таком раскладе у них проблем с транспортом не происходит. Нам есть к чему стремиться", - заключил он.

Сооснователь общественного фонда "Алма" Ботагоз Касабек предложила взглянуть на проблему под другим углом.

Она обратила внимание на то, что только 15 процентов присутствующих в зале подняли руки в ответ на вопрос о том, кто пользуется общественным транспортом. В европейских и американских городах основная часть населения ездит в автобусах и метро не потому, что у них нет машин, а потому что это быстрее, лучше и удобнее.