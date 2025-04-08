В курортной зоне Бурабай в 2025 году будут установлены 114 "умных" камер видеонаблюдения, сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Они будут интегрированы с Центром оперативного управления, передает BaigeNews.kz.

"Это позволит значительно повысить уровень безопасности для туристов", - сказал аким на заседании правительства.

Также, по его словам, в целях улучшения качества сотовой связи и мобильного интернета дополнительно установлены семь антенно-мачтовых сооружений. До начала летнего сезона на них будут размещены мобильные операторы.

Помимо этого, ведется активная работа по развитию цифровых сервисов. Уже на 80% готово мобильное приложение "Burabay Travel", которое станет универсальным помощников для туристов.

Приложение объединит информацию о достопримечательностях, маршрутах, местах отдыха и развлечений, возможности бронирования различных услуг; удобные платежные решения.

К слову, более 130 объектов туристического бизнеса уже разместили свои предложения на платформе.

В рамках экологизации и продвижения туризма в Бурабае до конца года будет реализован проект по строительству мусоросортировочного комплекса, а также проведено 25 крупных международных и республиканских мероприятий по концепции "Фор Сизон".

Ранее мы сообщали, что почти 3 млн туристов посетили Казахстан.