Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев встретился с недавно назначенным послом Китая в Казахстане Хань Чуньлинем. Во время встречи обсудили, как расширить торгово-экономическое сотрудничество и улучшить работу на международных онлайн-платформах, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, особое внимание уделили развитию интернет-торговли. Например, на китайских маркетплейсах JD.com, Alibaba и Douyin уже есть успешные казахстанские проекты. Национальный павильон Казахстана на Alibaba с 2022 года предлагает более 7 500 товаров от 290 отечественных компаний, и объем продаж уже превысил 260 млн долларов. В 2023 году на JD.com открылся павильон Казахстана с более чем 60 наименованиями продукции, доход от продаж которого вырос с 1 млн до 1,3 млн юаней за год.

Арман Шаккалиев подчеркнул, что в 2024 году двусторонний товарооборот достиг рекордных показателей. Казахстан планирует продолжить диверсифицировать экспорт и расширять ассортимент товаров.

Хань Чуньлин отметил позитивную динамику торговых связей.

"По данным Главного таможенного управления Китая, в 2024 году объем двусторонней торговли между Казахстаном и Китаем достиг 43,8 млрд долларов. Экспорт Казахстана в КНР составил 15,8 млрд долларов, увеличившись на 9%. Эта тенденция подтверждает наше уверенное движение к реализации амбициозной цели — удвоению товарооборота в ближайшем будущем", — подчеркнул дипломат.

Посол также предложил расширять сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, трансграничной торговле и сфере услуг. Он пригласил казахстанских предпринимателей принять участие в Китайской международной выставке импортных товаров, которая состоится в июле этого года.

"В этом году мы организуем семь специализированных зон: производственный блок, чистая энергетика, умные автомобили, цифровые технологии, здоровый образ жизни, медицина и экологически чистая продукция АПК", — сообщил Хань Чуньлин.

Стороны обсудили создание современной инфраструктуры для интернет-торговли, включая складские помещения. Казахстан планирует серию торгово-экономических миссий и участие в крупнейших выставках в Китае в 2025 году.