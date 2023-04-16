"Умная" скамейка жителям Актау оказалась не нужна: её демонтируют

Фото: lada.kz

В Актау демонтируют "смарт-скамейку", которую установили в 2019 году, чтобы горожане могли заряжать свои гаджеты прямо на набережной. Власти назвали её неэффективной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам горожан, "смарт-скамейка" давно не работает. Наружные элементы вырвали с "корнями". Остался лишь торчащий оголённый провод.

В отделе цифровизации и информационных технологий сообщили, что "смарт-скамейки" по городу в количестве 100 штук планировал установить некий предприниматель. Для начала в качестве примера он установил "умную скамью" на набережной 14 микрорайона, но она оказалась неэффективна и нецелесообразна.

Эту "смарт-скамейку", как заверили чиновники, демонтируют.

Напомним, четыре года назад планировалось, что электроэнергию "умная скамейка" будет получать за счёт солнечных панелей, установленных на козырьке. В комплект оцифрованной лавочки входит два порта USB-зарядки, беспроводная зарядка мощность 10 ватт, интернет-технология 4G LTE со скоростью до 150 Мегабит в секунду и диапазоном от 4 до 20 метров, аккумулятор ёмкостью 70Ah и освещение.

Первую скамейку её создатель установил в качестве подарка городу, рассказывали ранее в акимате Актау.