Умерла звезда "Зачарованных" и "Беверли-Хиллз, 90210"

Актриса Шеннен Доэрти, известная по сериалам "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные", умерла на 54-м году жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на People.

"С тяжёлым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она (Доэрти. — "Газета.Ru") проиграла битву после долгих лет борьбы с болезнью", — сообщила представительница актрисы Лесли Слоун.

У звезды "Беверли-Хиллз, 90210" был впервые диагностирован рак молочной железы в 2015 году, и в ноябре 2023 года она откровенно рассказала журналистам о своей четвёртой стадии онкозаболевания, которое к тому времени распространилось на её кости. Актриса тогда призналась, она "не хочет умирать".

"Я не покончила с жизнью. Я не покончила с любовью. Я не покончила с творчеством. Я не покончила с надеждой изменить все к лучшему. Я просто еще не закончила", — сказала она изданию.

После постановки диагноза в 2015 году актриса сообщила в апреле 2017 года, что у нее наступила ремиссия, однако к 2019 году рак вернулся. В следующем году Доэрти объявила о своем диагнозе — метастатический рак четвёртой стадии. Затем, в июне 2023 года, актриса поделилась, что рак распространился на ее мозг и что она перенесла операцию.

Несмотря на это, актриса была полна решимости продолжать работать, поскольку жила с болезнью.

Актриса Шеннен Доэрти родилась 12 апреля 1971 года. Она прославилась благодаря роли Бренды Уолш в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Актриса покинула проект после четвертого сезона в 1994 году, но затем вернулась в перезагрузке. Доэрти также сыграла старшую ведьму Прю Холливелл в сериале "Зачарованные".