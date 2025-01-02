Стало известно о смерти женщины-кошки Джослин Вильденштейн, которая в свое время потратила миллионы долларов на пластику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Стархит.

Трагедия произошла еще 31 декабря в Париже. Джослин было 84 года. Печальную новость сообщил жених женщины-кошки, назвав причину ее смерти. Как оказалось, Вильденштейн не стало из-за тромбоэмболии легочной артерии.

К слову, женщина прославилась из-за многочисленных пластических операций, которые сделали ее похожей на представительницу семейства кошачьих. На хирургические вмешательства Джослин Вильденштейн потратила миллионы долларов.

Однако, когда Джослин открещивалась от пластики, заявляя, что высокие скулы и кошачьи черты лица достались ей от бабушки…

"Не знаю, почему СМИ называют ее „женщиной-кошкой“, она всегда выглядела так. Ничего она с лицом не делала, у меня есть ее фото в возрасте 16 лет, и там она точно такая, как сейчас! Ее всегда и везде путают с Бриджит Бардо. Когда мы заходим во французские рестораны, с ней все здороваются: „Привет, Брижит!“ И я ей говорю: ты очень, очень похожа на Брижит Бардо", — уверяли в окружении знаменитости.

Лишь бывший муж Вильденштейн, миллиардер Алек Уайлдстен, уличил ее во лжи. Бизнесмен рассказывал в интервью, мол, его избранница маниакально меняла внешность при помощи скальпеля хирурга.