Умерла "советская Софи Лорен"

Звезды фильма "Дело было в Пенькове" Майи Менглет не стало 19 января. Она скончалась в возрасте 87 лет в Мельбурне, где проживала с семьей уже много лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

В Австралию знаменитость переехала много лет назад вместе с семьей. Что послужило причиной смерти актрисы пока не известно. Последние часы она провела в окружении близких людей.

Менглет знакома зрителям по роли в фильме "Дело было в Пенькове". Всего же за свою творческую деятельность Майя приняла участие в 18 кинокартинах.

Когда она появлялась на международных кинофестивалях, ее называли советской Софи Лорен за поразительное внешнее сходство и необычайную красоту.

Менглет пророчили блестящую карьеру в кинематографе, но артистка выбрала сцену Театра имени Станиславского, где она с мужем Леонидом Сатановским служила до начала нулевых. Супруги уволились из-за конфликта с новым руководством.

Дети знаменитости поддержали мать после увольнения из театра. Они пригласили родителей в Мельбурн. Актрисе приходилось тяжело первое время, она тосковала по родине, но все наладилось, когда она с мужем погрузилась в актерскую среду в эмиграции и пара стала играть в спектаклях русской театральной группы.

В 2015 году, на 84-м году жизни от сахарного диабета умер Сатановский. Последние годы прославленная советская актриса жила в Мельбурне со старшим сыном, который пошел по ее стопам и стал актёром.