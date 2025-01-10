Умерла Народная артистка России Евгения Добровольская. Об этом сообщили в Московском художественном театре имени Чехова, передаёт BaigeNews.kz.

Она была ведущей актрисой МХТ, за 33 года сыграв на его сцене десятки главных ролей.

"Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всём. Именно Женя – несмотря на безусловный авторитет, заслуги и юбилейные даты (26 декабря мы поздравляли её с 60-летием), в театре никто не звал её Евгенией Владимировной. Ни в жизни, ни в творчестве она не успокаивалась, не "бронзовела", в ней продолжала угадываться ершистая и ранимая девочка-подросток из её дебютного фильма "Клетка для канареек". Последний год она боролась с тяжёлой болезнью. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете её больше нет", - сказано в сообщении на сайте театра.

Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в "Чайке" (потом ей довелось сыграть всех героинь этой пьесы). У актрисы осталось четверо детей. Сыновья Степан, Николай, Ян и дочь Анастасия.