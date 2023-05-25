Умерла певица Тина Тёрнер

Фото: Instagram / tinaturner

Американская певица Тина Тёрнер умерла в возрасте 83 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Sky News, Тина Тёрнер скончалась после продолжительной болезни в своём доме в городе Кюснахт, недалеко от Цюриха, в Швейцарии.

"С большой грустью мы сообщаем о смерти Тины Тёрнер. Своей музыкой и безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила будущих звёзд. Сегодня мы прощаемся с дорогим другом, который оставила нам свой величайший труд — свою музыку. (...) Тина, мы будем очень по тебе скучать", — такой пост опубликован в Instagram-аккаунте певицы.

За свою карьеру Тёрнер получила восемь премий "Грэмми". За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носит титул "королевы рок-н-ролла".