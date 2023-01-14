Умерла Инна Чурикова

Фото: Алексей Филиппов/ ТАСС

Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Актрисе было 79 лет, со ссылкой на ТАСС.

"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице", — сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. В кино она дебютировала ещё студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". Актриса наиболее известна по ролям в кинофильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курьер", "Ширли-мырли" и других.