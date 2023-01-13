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Лента новостей

Getty Images Сегодня, 09:17
832
Сегодня, 09:17
832
Фото: Getty Images

Умерла дочь Элвиса Лиза Мари Пресли. Ей было 54 года

На 55 году жизни скончалась певица и единственный ребёнок "короля рок-н-ролла" Лиза Мари Пресли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Как передаёт издание TMZ, 54-летняя дочь Элвиса Пресли была найдена без сознания в своём доме в Калифорнии. Сообщается, что у певицы остановилось сердце, и ей был сделан укол адреналина, чтобы восстановить пульс.

Смерть певицы подтвердила её мать Мари Присцилла Пресли, но о причинах смерти дочери не сообщила.

Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году в Мемфисе и стала наследницей состояния своего отца в возрасте девяти лет, когда Элвис внезапно скончался.

В 2003 году она выпустила первый сольный альбом, который разошёлся тиражом несколько сотен тысяч экземпляров и был неплохо встречен критиками.

Лиза Мари Пресли была замужем за несколькими знаменитостями. Её супругами были Майкл Джексон, актёр Николас Кейдж и музыканты Дэнни Кеог и Майкл Локвуд. У неё было трое детей, один из которых (Бенджамин Кеог) покончил с собой в 2020 году.

Последний раз Лиза Мари Пресли появлялась на публике во вторник во время церемонии вручения "Золотых глобусов" в Лос-Анджелесе.

Тогда она вместе со своей матерью наблюдала за тем, как сыгравший её отца Остин Батлер получил приз за лучшую мужскую роль в фильме "Элвис" База Лурмана. Во время церемонии актёр поблагодарил семью Элвиса Пресли за помощь в работе над байопиком.

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#шоу-бизнес #музыка #смерть #певица #США
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:17
832
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