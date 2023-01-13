Умерла дочь Элвиса Лиза Мари Пресли. Ей было 54 года

На 55 году жизни скончалась певица и единственный ребёнок "короля рок-н-ролла" Лиза Мари Пресли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Как передаёт издание TMZ, 54-летняя дочь Элвиса Пресли была найдена без сознания в своём доме в Калифорнии. Сообщается, что у певицы остановилось сердце, и ей был сделан укол адреналина, чтобы восстановить пульс.

Смерть певицы подтвердила её мать Мари Присцилла Пресли, но о причинах смерти дочери не сообщила.