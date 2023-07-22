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thevoicemag.ru Сегодня, 21:43
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Сегодня, 21:43
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Фото: thevoicemag.ru

Умерла дочь Чарли Чаплина

Жозефина Ханна Чаплин — актриса, дочь легендарного актера и режиссера Чарли Чаплина, скончалась в Париже в возрасте 74 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Le Figaro.

Жозефина была четвертой из одиннадцати детей Чарли Чаплина, рождённых от четвертого брака актера с Уной О'Нил, которая была дочерью американского драматурга Юджина О'Нила.

Жозефина Чаплин родилась в 1949 году в Санта-Монике, штат Калифорния. С юных лет актриса снималась в фильмах своего отца: "В центре внимания" (1952) и "Графиня Гонконгская" (1967). В 1970-х и 1980-х годах она снялась во многих художественных фильмах, таких как "Запах фов", "Красные ночи", "Курица в уксусе" и даже в саге о "Шарлотте", где она сыграла Констанс Бонасье. Она также снималась в фильмах "Джек-потрошитель" Хесуса Франко и "Кентерберийских сказках" Пьера Паоло Пазолини.

Актриса провела большую часть своей жизни в Париже и родила троих сыновей: Чарльза, Жюльена и Артура. На протяжении многих лет она была очень заинтересована в передаче культурного наследия, оставленного представителем немого кино. 

Как сообщает The Sun, она спонсировала установку статуи своего отца в Уотервилле, Ирландия. 

"Мы сделали все, что могли, чтобы творчество моего отца было передано потомкам в наилучших возможных условиях", — говорила она.

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Сегодня, 21:43
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