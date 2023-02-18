Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого

Фото: кадр из фильма "713 просит посадку" (1962)/Kp.ru

На 84-м году ушла из жизни вторая жена Владимира Высоцкого. Актриса и сценаристка Людмила Абрамова подарила легендарному музыканту двух сыновей: Аркадия и Никиту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

О трагическом событии в личном блоге сообщил актер Вениамин Смехов. Причины и обстоятельства смерти на данный момент не известны.

"Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, "толковый словарь" поэта, как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи… Вечная благодарная светлая память", — скорбит он.

Высоцкий и Абрамова познакомились на съемках фильма "713-й просит посадку" в 1961 году. Людмила на тот момент училась во ВГИКе и должна была сыграть Эву Пристли, а молодой Владимир Семенович — американского морского пехотинца.

Фото: etoretro.ru

Пара несколько лет жила гражданским браком, потому что Высоцкий долго не мог оформить развод с первой женой Изой. Влюблённые расписалась лишь летом 1965 года. К тому времени Людмила родила сыновей: Аркадия в 1962 году и Никиту в 1964.

Стоит отметить, Абрамова отказалась от карьеры актрисы в пользу семьи. Позднее ее сын Никита расскажет, что маме не удавалось совмещать сцену, двух детей и своенравного мужа, поэтому она решила сконцентрировать внимание на подрастающих наследниках и супруге.

Фото: 24newnews.ru

Несмотря на усилия Людмилы, брак все же развалился. В 1970 году пара распалась. Абрамова так и не стала медийной фигурой и долгое время оставалась вне поля зрения журналистов.