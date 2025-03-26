Умерла актриса Галина Марченко, подарившая голос вороне Каркуше – персонажу из телепрограммы "Спокойной ночи, малыши!", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Знаменитая кукловод и актриса скончалась на 89-м году жизни.

Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. Окончила Щепкинское училище и режиссёрские курсы Щукина. Работала в Центральном детском театре (ныне РАМТ), а в 1975 году пришла на телевидение, где нашла своё призвание.

Она озвучивала Хрюшу, Степашку, Мишутку, но главным её персонажем стала ворона Каркуша. В 1998 году Галина Марченко взяла на себя роль кукловода этого персонажа после ухода Гертруды Суфимовой.