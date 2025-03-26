Умерла актриса, подарившая голос Каркуше из "Спокойной ночи, малыши!"
Знаменитая кукловод и актриса скончалась на 89-м году жизни.
Сегодня, 02:11
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Сегодня, 02:11Сегодня, 02:11
161Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Умерла актриса Галина Марченко, подарившая голос вороне Каркуше – персонажу из телепрограммы "Спокойной ночи, малыши!", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Знаменитая кукловод и актриса скончалась на 89-м году жизни.
Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. Окончила Щепкинское училище и режиссёрские курсы Щукина. Работала в Центральном детском театре (ныне РАМТ), а в 1975 году пришла на телевидение, где нашла своё призвание.
Она озвучивала Хрюшу, Степашку, Мишутку, но главным её персонажем стала ворона Каркуша. В 1998 году Галина Марченко взяла на себя роль кукловода этого персонажа после ухода Гертруды Суфимовой.
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