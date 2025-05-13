Умерла актриса Нина Гребешкова
Вдова советского режиссёра Леонида Гайдая умерла на 95-м году жизни.
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Советская и российская актриса Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни, передаёт BaigeNews.kz.
Информацию подтвердили в Союзе кинематографистов России.
Нина Гребешкова – вдова советского режиссёра Леонида Гайдая. Актриса исполнила около 130 киноролей, а первую она сыграла в 1950 году в фильме "Смелые люди". Зрители больше всего полюбили роли в кинокартинах её мужа, талантливого комедиографа, режиссёра Леонида Гайдая. Это строгая врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"; Надежда – жена Семёна Семёновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука"; Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев"; Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!"; тётя Клава в фильме "Спортлото-82".
Из последних работ – роль пассажирки в фильме-катастрофе Николая Лебедева "Экипаж" и роль бабушки в драматическом телесериале "Содержанки-2" Дарьи Жук.
"Профессиональная актриса, обладательница яркого таланта большого диапазона от драмы до комедии Нина Павловна Гребешкова посвятила себя служению Леониду Гайдаю и его таланту. После ухода из жизни Леонида Иовича главным делом для Нины Павловны стало сохранение его наследия и памяти о нём. Она много работала над созданием документальных фильмов о муже, проводила вечера и творческие встречи в память о нём", – отметили в Союзе кинематографистов России.
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