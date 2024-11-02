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Умерла актриса из сериала "Слово пацана"

Сегодня, 14:55
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starhit.ru Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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Фото: starhit.ru

Скончалась 77-летняя актриса Лидия Ильина, сыгравшая в сериале "Слово пацана" бабушку Ералаша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

77-летняя актриса умерла еще 1 ноября. В последнее время у Лидии Ильиной было немало проблем со здоровьем. По предварительным данным, причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность. Дочь артистки Екатерина не стала подтверждать данную информацию, но сообщила, что прощание с ней состоится в медучреждении, а похороны — на Люберецком кладбище.

"Похороны мамы будут 5 ноября. Прощание в 11:00 в Люберецкой областной больнице, улица Карла Маркса, 90, поселок Красково. Кто хочет проводить — приходите", — лишь отметила она.

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