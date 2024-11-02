Умерла актриса из сериала "Слово пацана"

Скончалась 77-летняя актриса Лидия Ильина, сыгравшая в сериале "Слово пацана" бабушку Ералаша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

77-летняя актриса умерла еще 1 ноября. В последнее время у Лидии Ильиной было немало проблем со здоровьем. По предварительным данным, причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность. Дочь артистки Екатерина не стала подтверждать данную информацию, но сообщила, что прощание с ней состоится в медучреждении, а похороны — на Люберецком кладбище.