"Она была очень скрытным человеком, но в конце она была с друзьями и семьёй. У неё остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки. Мы хотели бы поблагодарить персонал больницы Челси и Вестминстера за их заботу и безграничную доброту в её последние дни. Мы благодарим вас за все ваши добрые сообщения и поддержку и просим вас уважать нашу конфиденциальность в это время", - заявили дети актрисы.
Умерла актриса исполнившая роль профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере
Сегодня, 18:30
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Сегодня, 18:30Сегодня, 18:30
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Умерла актриса Мэгги Смит, известная по ролям в "Гарри Поттере" и "Аббатстве Даунтон", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News.
Актриса скончалась в больнице в возрасте 89 лет, сообщили её дети Крис Ларкин и Тоби Стивенс.
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