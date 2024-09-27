Умерла актриса исполнившая роль профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере

"Она была очень скрытным человеком, но в конце она была с друзьями и семьёй. У неё остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки. Мы хотели бы поблагодарить персонал больницы Челси и Вестминстера за их заботу и безграничную доброту в её последние дни. Мы благодарим вас за все ваши добрые сообщения и поддержку и просим вас уважать нашу конфиденциальность в это время", - заявили дети актрисы.