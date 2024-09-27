  • 27 Сентября, 19:16
  • BAIGENEWS

Умерла актриса исполнившая роль профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере

Сегодня, 18:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Умерла актриса исполнившая роль профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30
112

Умерла актриса Мэгги Смит, известная по ролям в "Гарри Поттере" и "Аббатстве Даунтон", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News

Актриса скончалась в больнице в возрасте 89 лет, сообщили её дети Крис Ларкин и Тоби Стивенс.

"Она была очень скрытным человеком, но в конце она была с друзьями и семьёй. У неё остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки. Мы хотели бы поблагодарить персонал больницы Челси и Вестминстера за их заботу и безграничную доброту в её последние дни. Мы благодарим вас за все ваши добрые сообщения и поддержку и просим вас уважать нашу конфиденциальность в это время", - заявили дети актрисы.

 

Самое читаемое

Наверх