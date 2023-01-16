Умерла актриса Джина Лоллобриджида

Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Ей было 95 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство ANSA.

Причина смерти не уточняется.

Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в Субьяко. В 20 лет начала сниматься в кино. В 1947 году стала третьей на конкурсе "Мисс Италия".

Первым крупным успехом в кино стала лента "Фанфан-тюльпан" (1952 году).

Лоллобриджида также снялась в картинах "Ночные красавицы", "Соломенная вдова", "Приходи в сентябре" и "Собор Парижской Богоматери".

В 2018 году артистка получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.