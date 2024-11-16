Умерла 84-летняя актриса Светлана Светличная

Российская актриса Светлана Светличная скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина, подчеркнув, что артистка ушла из жизни "ожидаемо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на News.ru.

"Светланы Светличной не стало. Первая красавица СССР. Фраза "Не виноватая я! Он сам пришел!" преследовала ее по жизни. Сейчас бы сказали, что стала мемом", — написала Альперина.

Telegram-канал Shot сообщил, что предварительная причина смерти Светличной — сердечная недостаточность. Состояние артистки стремительно ухудшалось последние несколько месяцев — она получала питание внутривенно, была прикована к постели. Весной этого года Светличную доставили в НИИ им. Склифосовского с инфарктом в тяжёлом состоянии. Она находилась в реанимации, а после её перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных.

Светличная прославилась благодаря ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Герой нашего времени", "Застава Ильича".