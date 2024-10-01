Умер Вячеслав Добрынин

Артист Вячеслав Добрынин умер, передаёт BaigeNews со ссылкой на SHOT. Причиной остановки сердца стали осложнения на фоне инсульта. Композитору было 78 лет.

Он был известен по песням "Не сыпь мне соль на рану", "Все, что в жизни есть у меня" и другим.