  • 1 Октября, 15:14
  • BAIGENEWS

Умер Вячеслав Добрынин

Сегодня, 14:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
SHOT Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40
145
Фото: SHOT

Артист Вячеслав Добрынин умер, передаёт BaigeNews со ссылкой на SHOT. Причиной остановки сердца стали осложнения на фоне инсульта. Композитору было 78 лет.

Он был известен по песням "Не сыпь мне соль на рану", "Все, что в жизни есть у меня" и другим.

Самое читаемое

Наверх