Умер вдовец советской актрисы Надежды Румянцевой
Сама актриса умерла в 2008 году.
Сегодня, 03:29
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Сегодня, 03:29Сегодня, 03:29
103Фото: biographe.ru
В Москве скончался советский дипломат Вилли Хштоян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Он является вдовцом советской актрисы Надежды Румянцевой, которая известна ролями в фильмах "Девчата", "Королева бензоколонки", "Женитьба Бальзаминова".
Указывается, что причина смерти — последствия хронических заболеваний и деменции. Тело 93-летнего Вилли Вартановича обнаружила в квартире на улице Черняховского в районе Аэропорт его дочь от первого брака Карина.
Вилли Хштоян — советский дипломат, представитель СССР в Египте и Малайзии, председатель Внешпосылторга. В браке с Надеждой Румянцевой он прожил 42 года. Актриса умерла в 2008 году.
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