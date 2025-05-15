В Москве скончался советский дипломат Вилли Хштоян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Он является вдовцом советской актрисы Надежды Румянцевой, которая известна ролями в фильмах "Девчата", "Королева бензоколонки", "Женитьба Бальзаминова".

Указывается, что причина смерти — последствия хронических заболеваний и деменции. Тело 93-летнего Вилли Вартановича обнаружила в квартире на улице Черняховского в районе Аэропорт его дочь от первого брака Карина.

Вилли Хштоян — советский дипломат, представитель СССР в Египте и Малайзии, председатель Внешпосылторга. В браке с Надеждой Румянцевой он прожил 42 года. Актриса умерла в 2008 году.