  • 15 Мая, 03:59
  • BAIGENEWS

Умер вдовец советской актрисы Надежды Румянцевой

Сама актриса умерла в 2008 году.

Сегодня, 03:29
АВТОР
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biographe.ru Сегодня, 03:29
Сегодня, 03:29
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Фото: biographe.ru

В Москве скончался советский дипломат Вилли Хштоян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Он является вдовцом советской актрисы Надежды Румянцевой, которая известна ролями в фильмах "Девчата", "Королева бензоколонки", "Женитьба Бальзаминова". 

Указывается, что причина смерти — последствия хронических заболеваний и деменции. Тело 93-летнего Вилли Вартановича обнаружила в квартире на улице Черняховского в районе Аэропорт его дочь от первого брака Карина. 

Вилли Хштоян — советский дипломат, представитель СССР в Египте и Малайзии, председатель Внешпосылторга. В браке с Надеждой Румянцевой он прожил 42 года. Актриса умерла в 2008 году.

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