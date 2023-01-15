Умер Вахтанг Кикабидзе

Фото: mtavari.tv

Грузинские СМИ сообщили о смерти известного актёра, поп-певца и сценариста Вахтанга Кикабидзе. Ему было 84 года, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".

Сообщается, что Вахтанг Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

На родине он также был известен как Буба Кикабидзе. Советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, политический деятель; народный артист Грузинской ССР, заслуженный артист Украины , лауреат Государственной премии СССР. С 2020 года был депутатом парламента Грузии VII созыва.

Родился 19 июля 1938 в Тбилиси. Карьеру начинал в 1966 году пришёл в ансамбль "Орэра". Примерно в то же время пел в квартете "Диэло".

В том же 1966 году дебютировал в кино — "Встреча в горах". В 1969 году впервые снялся у Георгия Данелия в фильме "Не горюй!", завоевав приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене в 1970 году. Следующим знаковым фильмом стала картина "Мелодии Верийского квартала".

В декабре 1976 в качестве руководителя ансамбля "Орэра", вместе с Нани Брегвадзе, выступил в финале телефестиваля "Песня года", позже выходил в финал ещё пять раз.

В 1977 году вышел фильм "Мимино", где актёр сыграл роль лётчика Валентина Мизандари.

С 1980-х годов Кикабидзе начал сольную карьеру.

В 1981 году по своему сценарию снял комедию в четырёх новеллах "Будь здоров, дорогой!", а в 1985-м — фильм "Мужчины и все остальные". В 1984 году снимался в телесериале "ТАСС уполномочен заявить".

В 2013 году актёр рассказывал, что пишет книгу под рабочим названием "Лицо кавказской национальности". Книга, состоящая из нескольких новелл про людей разных национальностей, вышла в 2016 году под названием "Они".