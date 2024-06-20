Умер сын модельера Вячеслава Зайцева
Сегодня, 01:18
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Сегодня, 01:18Сегодня, 01:18
140Фото: Telegram-канал SHOT
Умер сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что ранее у него была диагностирована онкология. Ему было 64 года.
По данным SHOT, Егор скончался вечером 19 июня в больнице в Москве.
Вячеслав Зайцев умер весной прошлого года в возрасте 85 лет.