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Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

Сегодня, 01:18
АВТОР
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Telegram-канал SHOT Сегодня, 01:18
Сегодня, 01:18
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Фото: Telegram-канал SHOT

Умер сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что ранее у него была диагностирована онкология. Ему было 64 года.

По данным SHOT, Егор скончался вечером 19 июня в больнице в Москве.

Вячеслав Зайцев умер весной прошлого года в возрасте 85 лет. 

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