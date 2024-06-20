Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

Умер сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что ранее у него была диагностирована онкология. Ему было 64 года.

По данным SHOT, Егор скончался вечером 19 июня в больнице в Москве.

Вячеслав Зайцев умер весной прошлого года в возрасте 85 лет.