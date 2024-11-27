Умер старейший в мире мужчина

В Британии умер старейший мужчина в мире - Джон Альфред Тиннисвуд, который родился в августе 1912 года в Ливерпуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Джон родился в том же году, когда затонул "Титаник", пережил две мировые войны, пандемию испанского гриппа и коронавируса, и умер в возрасте 112 лет, сообщила Книга рекордов Гиннесса во вторник — спустя всего несколько месяцев после того, как она признала его старейшим мужчиной в мире.

Тиннисвуд стал самым пожилым человеком в мире в апреле этого года, когда Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы скончался в возрасте 114 лет.

Со своей женой Блодвен он познакомился на танцах в Ливерпуле, и в 1942 году они поженились. В 1943 году родилась их дочь Сьюзан, и супруги прожили вместе 44 года до смерти Блодвен в 1986 году.

Помимо дочери, у Тиннисвуда остались четверо внуков и трое правнуков.

После Второй мировой войны он работал в британской Королевской почтовой службе, а затем бухгалтером в компаниях Shell и BP. В 1972 году Тиннисвуд вышел на пенсию.

Тиннисвуд ранее рассказывал Би-би-си, что в молодости он был "довольно активным" и "много ходил пешком", но сказал, что не знает, почему ему досталось такое долголетие. Он настаивал, что "ничем не отличается" от других людей, добавляя: "Ты либо живешь долго, либо коротко — и ничего не можешь с этим поделать".

Титул старейшего человека и старейшей женщины на Земле принадлежит японке Томико Итоока, которой сейчас 116 лет.

По данным сайта Longeviquest, самым старым мужчиной в мире сейчас является бразилец Жоау Мариу Нету, чей возраст составляет 112 лет и 52 дня.