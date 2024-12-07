Продюсер комедийной кинофраншизы о жизни американских правоохранителей "Полицейская академия" Пол Маслански скончался на 92-м году жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Hollywood Reporter.

СМИ сообщают, что продюсер умер от естественных причин в больнице в Калифорнии.

"Полицейская академия" была снята в 80-90-х годах. Однако на счету продюсера есть и картина снятая совместно с советскими кинематографистами. В частности, он работал над советско-британско-итальянским фильмом "Красная палатка" и советско-американской киносказкой "Синяя птица". Также он продюсировал такие фильмы, как "Замок живых мертвецов" (1964), "Красная палатка" (1969), "Наперегонки с дьяволом" (1975), "Аллея проклятья" (1977), "Возвращение в страну Оз" (1985), "Русский дом" (1990), "Полицейский и 1/2" (1993) и "Флюк" (1995). В 1978 году он был номинирован на премию "Эмми" за сериал "Король".

Сценарист серии фильмов Пэт Профт написал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал об совместной работе с Маслански над первым фильмом "Полицейской академии".