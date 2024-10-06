Умер самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения

В Италии скончался Сэмми Бассо, который был самым долгоживущим человеком, страдавшим редким генетическим заболеванием прогерия - синдром преждевременного старения. Ему было 28 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Прогерия, также известная как синдром Хатчинсона-Гилфорда (СГГ), приводит к быстрому старению людей, из-за чего они выглядят старше своих лет, снижается качество жизни, а ожидаемая продолжительность жизни без лечения составляет всего 13,5 лет.

Синдромом заболевает один из восьми миллионов человек, а во всем мире заболеваемость составляет один из 20 миллионов.

Сэмми Бассо родился в 1995 году. Диагноз ему поставили в возрасте двух лет. В 2005 году он и его родители основали Итальянскую ассоциацию прогерии.

Он прославился благодаря документальному фильму National Geographic "Путешествие Сэмми", в котором рассказывается о его путешествии по трассе 66 в Соединенных Штатах, от Чикаго до Лос-Анджелеса, вместе со своими родителями и одним из лучших друзей, Риккардо.

"Сегодня наш свет, наш проводник погас. Спасибо, Сэмми, что сделал нас частью этой прекрасной жизни", — написала ассоциация на своей странице в Instagram.

В мире зарегистрировано 130 случаев классической прогерии, четыре из которых в Италии.