Умер пресс-секретарь российского певца SHAMAN

В Москве неожиданно скончался пресс-секретарь певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский. Трагедия произошла в субботу вечером \у него дома, Антон неожиданно начал задыхаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

Супруга журналиста Елена вызвала врачей, но спасти мужчину не удалось. Причина смерти на данный момент неизвестна.

"Как странно и тревожно такое читать о взрослых и здоровых людях — просто начать задыхаться и умереть. С нуля, без видимых на то причин", — прокомментировала трагическое событие Ксения Собчак.

У мужчины остались дети-двойняшки: Платон и Полин, которые родились в 2013-м. В своих соцсетях Коробков-Землянский часто делился фото и видео с детьми.