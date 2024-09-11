Умер популярный блогер-бодибилдер Голем

Скончался известный белорусский бодибилдер-блогер Голем (Илья Ефимчук). У 36-летнего спортсмена остановилось сердце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.

Мужчине стало плохо в минувшую пятницу, когда он был дома с женой. Спортсмен потерял сознание. Супруга тут же вызвала скорую, Илью госпитализировали. Почти неделю врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Илья Ефимчук по прозвищу Голем при росте в 185 сантиметров весил почти 160 килограммов. Мужчина делал жим лёжа на 272 килограмма, приседания и становую тягу на 317 килограммов. Илья вёл свой блог и рассказывал, что ест семь раз в день на 16 500 калорий.