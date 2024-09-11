Умер популярный блогер-бодибилдер Голем
Сегодня, 20:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:18Сегодня, 20:18
148Фото: t.me/shot_shot
Скончался известный белорусский бодибилдер-блогер Голем (Илья Ефимчук). У 36-летнего спортсмена остановилось сердце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.
Мужчине стало плохо в минувшую пятницу, когда он был дома с женой. Спортсмен потерял сознание. Супруга тут же вызвала скорую, Илью госпитализировали. Почти неделю врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
Илья Ефимчук по прозвищу Голем при росте в 185 сантиметров весил почти 160 килограммов. Мужчина делал жим лёжа на 272 килограмма, приседания и становую тягу на 317 килограммов. Илья вёл свой блог и рассказывал, что ест семь раз в день на 16 500 калорий.
Самое читаемое
- Айна Задабек назначена председателем правления АО “Qazcontent”
- Труп девочки обнаружили в одном из районов Астаны
- Подростки сняли на видео убийство в Астане
- Детей с ментальными нарушениями в Астане хотят оставить без инватакси: родители в панике
- Старшеклассники избивают учеников в Астане: полиция начала проверку