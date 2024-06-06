Умер один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове
Сегодня, 10:42
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Сегодня, 10:42Сегодня, 10:42
81Фото: mir24.tv
Один человек умер в результате ДТП с двумя трамваями в Кемерове. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.
"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку. Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Кровь не требуется. 11 человек уже переведены на амбулаторное лечение", – написал мэр Кемерово.
Столкновение трамваев произошло утром в четверг. На одном из участков маршрута на Логовом шоссе, который идет под уклон, у трамвая, предварительно, отказали тормоза. Два человека на полном ходу выпали с транспорта на проезжую часть.