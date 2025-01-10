В возрасте 84 лет скончался Народный писатель Казахстана Мухтар Магауин, передаёт BaigeNews.kz.

О его смерти сообщил сын Едиге Магауин.

"Мой отец перешел из этого мира в вечность 9 января 2025 года в 19:55 по местному времени (10 января 05:55 по времени Казахстана) в своем доме в штате Мэриленд, США, в окружении своей семьи", - написал он в Facebook.

Мухтар Магауин родился в Чубартауском районе Семипалатинской области. В 1962 году он окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, в 1965 – аспирантуру.

Работал заведующим отделом литературной критики газеты "Қазақ әдебиеті". Магауин был не только замечательным писателем, но и прекрасным переводчиком. Его перу принадлежат переводы на казахский язык сборника избранных рассказов С. Моэма, роман Г. Хаггерта "Копи царя Соломона" и др.

В исторических, художественных произведениях писатель воспроизводит неповторимый колорит того или иного исторического периода, жизнь людей, их обычаи и обряды, мечты и стремления. В 1997 году мэтр казахской литературы, народный писатель Казахстана Мухтар Магауин был признан лучшим писателем тюркского мира. Он стал лауреатом престижной международной премии Фонда деятелей искусств и писателей Турции "За заслуги перед тюркским миром". Премию М. Магауину вручил в Анкаре 7 мая 1998 года лично президент Турецкой Республики Сулейман Демирель.