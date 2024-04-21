Умер мужчина, который поджёг себя во время суда над Трампом

Максвелл Азарелло, который накануне облил себя горючей жидкостью и поджёг перед зданием суда на Манхэттене, где в это время шел процесс над Дональдом Трампом, умер в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си"

Как сообщают NBC и CNN, мужчину доставили в госпиталь в критическом состоянии, вскоре он скончался. Перед самосожжением он разбрасывал вокруг себя прокламации конспирологического содержания.

Позднее руководители нью-йоркской полиции провели краткую пресс-конференцию и сообщили, что его зовут Максвелл Азарелло. Мужчина 1987 года рождения жил в городе Сент-Огастин, штат Флорида. Судя по всему, он прибыл в Нью-Йорк после 13 апреля, и его семья не знала об этом. Горючая жидкость, которой он облил себя, представляла собой чистящее средство на спиртовой основе.

По словам официальных лиц, маловероятно, что он пытался напасть на какого-то человека или группу людей. Они полагают, что Азарелло сподвигли на этот поступок именно его конспирологические взгляды.

Основанием для такого вывода стали его посты в социальных сетях и содержание брошюр, которые разбросал перед тем, как поджёг себя.

На одном из плакатов было написано "Трамп и Байден заодно, они готовят фашистский переворот".

Офицеры полиции отреагировали на инцидент с поджогом через две минуты после сообщения о нем.

Также в ходе пресс-конференции высокопоставленные представители полиции заявили, что они пересмотрят свой план обеспечения безопасности, но они по-прежнему уверены в правильности своего подхода, а в случае необходимости внесут изменения.

Незадолго до инцидента на процессе по делу о фальсификации отчетности с целью сокрытия выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс завершился отбор присяжных: отобрали последних пять запасных членов жюри.