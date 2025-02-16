В возрасте 53 лет Ушёл из жизни Виктор Антонов — болгарский художник и арт-директора культового шутера Half-Life 2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

Об этом сообщил бывший сценарист студии Valve Марк Лэйдлоу в своих соцсетях.

"Сегодня я узнал, что Виктор Антонов, наш арт-директор Half-Life 2, умер. У меня нет подробностей, только скорбь. Гениальный и необыкновенный, он делал любой продукт только лучше", — написал Марк Лэйдлоу.

Виктор Антонов — один из самых известных художников в игровой индустрии. Он прославился в 2004 году после выхода Half-Life 2, где он работал над внешним обликом футуристического города Сити 17 в восточно-европейском стиле, придумал образы для солдат Альянса и внёс неоценимый вклад в дизайн проекта.

Последним крупным проектом Антонова стал стелс-экшен Dishonored от студии Arkane — в нём художник поработал над общим стилем стимпанк-произведения, включая дизайн локаций, транспортных средств и персонажей в Викторианском стиле. В дальнейшем творец занимался консультированием и приложил руку к Dishonored 2, Doom, Prey и Weird West.