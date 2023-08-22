Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Итальянский певец Тото Кутуньо ушёл из жизни в возрасте 80 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство ANSA.

Он скончался в больнице в Милане после продолжительной болезни. По словам менеджера певца Данило Манкузо, в последние месяцы состояние Кутуньо ухудшилось.

7 июля Тото Кутуньо исполнилось 80 лет.