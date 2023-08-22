Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Сегодня, 21:43
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Сегодня, 21:43Сегодня, 21:43
290Фото: ansa.it
Итальянский певец Тото Кутуньо ушёл из жизни в возрасте 80 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство ANSA.
Он скончался в больнице в Милане после продолжительной болезни. По словам менеджера певца Данило Манкузо, в последние месяцы состояние Кутуньо ухудшилось.
7 июля Тото Кутуньо исполнилось 80 лет.