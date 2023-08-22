  • 22 Августа, 23:00
  • BAIGENEWS

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Сегодня, 21:43
АВТОР
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ansa.it Сегодня, 21:43
Сегодня, 21:43
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Фото: ansa.it

Итальянский певец Тото Кутуньо ушёл из жизни в возрасте 80 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство ANSA.

Он скончался в больнице в Милане после продолжительной болезни. По словам менеджера певца Данило Манкузо, в последние месяцы состояние Кутуньо ухудшилось.

7 июля Тото Кутуньо исполнилось 80 лет. 

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