Умер итальянский модельер Роберто Кавалли

Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет во Флоренции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство ANSA.

Указывается, что модельер болел и в последние несколько дней состояние его здоровья значительно ухудшилось.

Как пишет "Радио Свобода", Кавалли окончил Академию изящных искусств во Флоренции, он пробовал себя в роли художника, затем фотографа, а в 1970-м представил первую коллекцию на показе прет-а-порте в Париже.

Он открыл магазин с джинсами во французском Сен-Тропе, где продавал перешитые джинсы других брендов. Потеряв известность в 80-е, он пришёл к новому пику популярности в конце 90-х, когда в моду вошли его фирменные анималистиченые принты в цвет шкур животных: леопардов, тигров и зебр.

Кавалли был женат три раза, у него осталось шестеро детей.