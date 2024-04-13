Умер итальянский модельер Роберто Кавалли
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Итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет во Флоренции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство ANSA.
Указывается, что модельер болел и в последние несколько дней состояние его здоровья значительно ухудшилось.
Как пишет "Радио Свобода", Кавалли окончил Академию изящных искусств во Флоренции, он пробовал себя в роли художника, затем фотографа, а в 1970-м представил первую коллекцию на показе прет-а-порте в Париже.
Он открыл магазин с джинсами во французском Сен-Тропе, где продавал перешитые джинсы других брендов. Потеряв известность в 80-е, он пришёл к новому пику популярности в конце 90-х, когда в моду вошли его фирменные анималистиченые принты в цвет шкур животных: леопардов, тигров и зебр.
Кавалли был женат три раза, у него осталось шестеро детей.
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