В возрасте 78 лет скончался знаменитый голливудский режиссёр Дэвид Линч, передаёт BaigeNews.kz.

О смерти режиссёра написала семья на его странице в Facebook. Дэвид Линч в последние годы страдал от эмфиземы лёгких.

Дэвид Линч – один из самых известных американских режиссёров. Лауреат премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, а также "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и почётного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Трижды номинировался на "Оскар" за лучшую режиссуру. Одна из широко известных его работ – телесериал "Твин Пикс".