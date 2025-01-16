Умер голливудский режиссёр Дэвид Линч
Вчера, 23:42
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Вчера, 23:42Вчера, 23:42
120Фото: Facebook / David Lynch
В возрасте 78 лет скончался знаменитый голливудский режиссёр Дэвид Линч, передаёт BaigeNews.kz.
О смерти режиссёра написала семья на его странице в Facebook. Дэвид Линч в последние годы страдал от эмфиземы лёгких.
Дэвид Линч – один из самых известных американских режиссёров. Лауреат премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, а также "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и почётного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Трижды номинировался на "Оскар" за лучшую режиссуру. Одна из широко известных его работ – телесериал "Твин Пикс".