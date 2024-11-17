Умер экс-солист группы "На-На"

Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

Трагическую новость сообщила его супруга Марина Ичетовкина в социальных сетях.

"Лети, моё солнышко", — написала она под фотографией мужа.

Владимир Левкин скончался около 07:15 в воскресенье, 17 ноября, в реанимации Боткинской больницы. 15 ноября музыканта госпитализировали с подозрением на пневмонию. Уже на следующий день Левкина доставили в реанимацию профильной больницы с диагнозом "лейкоз". Утром в воскресенье певец умер.

Стоит отметить, что в начале двухтысячных у Левкина уже диагностировали онкологическое заболевание – у него выявили рак лимфатической системы четвертой стадии, тогда болезнь удалось победить.

Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года. В 6 лет поступил в музыкальную школу по классу баяна. Потом начал осваивать гитару и создал с друзьями свою группу. После школы поступил в МЭИ, но не закончил обучение и ушел в армию. Вернувшись со службы, поступил в Гнесинку. В качестве эксперимента решил поучаствовать в конкурсе, организованном Бари Алибасовым. Так началась его карьера в группе "На-На". Летом 1998 года его контракт закончился и он покинул коллектив.