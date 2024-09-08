Умер бессменный ведущий КВН Александр Масляков

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков умер на 83-м году жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Информацию о смерти отца подтвердил Александр Масляков-младший.

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков", — говорится в сообщении.

Представители пресс-службы КВН добавили, что вклад Маслякова в развитие развлекательного телевидения невозможно переоценить.

Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чечни. Он вел передачу "Клуб веселых и находчивых" (КВН) с 1964 года. Иногда место ведущего занимал его сын Александр Масляков — младший или другие шоумены. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения "АМиК", которое занимается производством КВН на телевидении.

В апреле СМИ сообщали, что Масляков проходит поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Проблемы со здоровьем и стали причиной того, что знаменитость ушёл из КВН. Отмечается, что новообразование у Маслякова обнаружили в 2022 году после перенесённой коронавирусной инфекции.