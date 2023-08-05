Умер актёр из сериала "Во все тяжкие"

Актёр Марк Марголис, исполнивший роль одного из лидеров наркокартеля Гектора Саламанки в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", умер в США в возрасте 83 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

ПО словам сына актёра — Моргана Марголиса, артист скоропостижно ушел из жизни в одной из больниц Нью-Йорка после болезни.

Марголис также играл в таких фильмах, как "Лицо со шрамом" , "Эйс Вентура: розыск домашних животных", "Черный лебедь". Кроме того, он известен по сериалу "Тюрьма "Оз".

За свою роль в сериале "Во все тяжкие" Марголис был номинирован на премию "Эмми" в категории лучший приглашенный актер в драматическом телесериале, а также на премию "Сатурн" за лучшую гостевую роль в телесериале.