Умер актёр из "Моей прекрасной няни"

Российский актёр Владимир Моргунов, известный в том числе по съемкам в сериале "Моя прекрасная няня", умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщили друзья артиста на его странице в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Аргументы и факты".

Причина и обстоятельства смерти актёра не уточняются. Прощание с ним прошло 18 сентября в городе Малоярославец.

Моргунов также снимался в мелодраме "Дорогая Маша Березина", в фильме "Наша Russia. Яйца судьбы", сериале "Кто в доме хозяин?".

В последние годы он работал на мероприятиях в качестве ведущего.

Напомним, в мае этого года не стало "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк. Актриса скончалась на 53-м году жизни.