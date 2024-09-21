Умер актёр из "Моей прекрасной няни"
Сегодня, 20:26
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Сегодня, 20:26Сегодня, 20:26
58Фото: Кино-театр.ру
Российский актёр Владимир Моргунов, известный в том числе по съемкам в сериале "Моя прекрасная няня", умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщили друзья артиста на его странице в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Аргументы и факты".
Причина и обстоятельства смерти актёра не уточняются. Прощание с ним прошло 18 сентября в городе Малоярославец.
Моргунов также снимался в мелодраме "Дорогая Маша Березина", в фильме "Наша Russia. Яйца судьбы", сериале "Кто в доме хозяин?".
В последние годы он работал на мероприятиях в качестве ведущего.
Напомним, в мае этого года не стало "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк. Актриса скончалась на 53-м году жизни.
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