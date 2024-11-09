Умер актёр из фильмов "Кэндимэн" и "Пункт назначения"

В 69 лет ушёл из жизни американский актер Тони Тодд, сыгравший в фильмах "Пункт назначения", "Кэндимен", "Ночь ужасных мертвецов" и других, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на People.

Представитель Тодда подтвердил изданию его смерть. Причина смерти на данный момент не уточняется, но известно, что актер провел последние минуты в собственном доме, расположенном в Калифорнии, США.

Актер снялся более чем в 100 фильмах и телешоу и был надежным представителем жанра. Его ужас кредиты включают 1990 римейк "Ночи живых мертвецов", "Ворона", и "Конечного пункта назначения".

У знаменитости осталось двое детей: дочь Ариана и сын Алекс.