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Умер актёр из фильма "Ёлки" Адылбек Атыхаев

Сегодня, 06:29
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Telegram-канал Bazelevs Сегодня, 06:29
Сегодня, 06:29
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Фото: Telegram-канал Bazelevs

Ушёл из жизни актёр Адылбек Атыхаев, сыгравший дворника в трёх частях российского кинофильма "Ёлки", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал студии Bazelevs.

Адылбек Атыхаев умер 12 января в возрасте 57 лет. Он работал в Bazelevs более 20 лет. Студия Bazelevs выразила соболезнования родным и близким Атыхаева. 

Актёр снимался во второй, третьей и пятой частях фильма "Ёлки". Режиссёр картины — Тимур Бекмамбетов.

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