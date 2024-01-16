Умер актёр из фильма "Ёлки" Адылбек Атыхаев
Сегодня, 06:29
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Сегодня, 06:29Сегодня, 06:29
183Фото: Telegram-канал Bazelevs
Ушёл из жизни актёр Адылбек Атыхаев, сыгравший дворника в трёх частях российского кинофильма "Ёлки", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал студии Bazelevs.
Адылбек Атыхаев умер 12 января в возрасте 57 лет. Он работал в Bazelevs более 20 лет. Студия Bazelevs выразила соболезнования родным и близким Атыхаева.
Актёр снимался во второй, третьей и пятой частях фильма "Ёлки". Режиссёр картины — Тимур Бекмамбетов.
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