Умер актёр из фильма "Ёлки" Адылбек Атыхаев

Ушёл из жизни актёр Адылбек Атыхаев, сыгравший дворника в трёх частях российского кинофильма "Ёлки", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал студии Bazelevs.

Адылбек Атыхаев умер 12 января в возрасте 57 лет. Он работал в Bazelevs более 20 лет. Студия Bazelevs выразила соболезнования родным и близким Атыхаева.

Актёр снимался во второй, третьей и пятой частях фильма "Ёлки". Режиссёр картины — Тимур Бекмамбетов.