В Минфине РК назвали причины падения налоговых поступлений

В 2024 году в Казахстане уменьшились налоговые поступления, сообщил министр финансов Мади Такиев, передаёт BaigeNews.kz. Они уменьшились на 2 трлн тенге от утвержденного плана на текущий год. С 16 трлн 124 млрд тенге до 14 трлн 124 млрд тенге.

"Причинами уменьшения налоговых поступлений явились следующие факторы: это снижение объёма добычи нефти на 5,1 млн. тонн в связи с переносом срока запуска Проекта будущего расширения (ПБР) по ТШО на 2025 год. Это привело к уменьшению поступлений по ЭТП на сырую нефть на 200 млрд тенге", - сказал Такиев на заседании в Сенате.

Он также отметил, что повлиял и рост возврата НДС в связи с возвратом долга за 2023 год в сумме 594 млрд тенге. На сегодня из бюджета возвращено НДС в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также глава Минфина отметил, что произошло уменьшение объёма импорта из трёх стран на 6,4%. Это привело к снижению поступлений в республиканский бюджет на 216 млрд тенге.

Помимо этого, на уменьшение налоговых поступлений повлияли мировые цены на основные экспортные товары. Мади Такиев привел в пример, что в первом квартале цена на цинк снизилась на 21,7%, алюминий ― на 8,3%, медь ― на 5,4%, свинец ― на процентов.

"Тенденция сохраняется в течение года по ряду металлов, что отрицательно сказалось на доходной части республиканского бюджета. Кроме того, в связи с геополитической ситуацией увеличились логистические издержки крупных компаний, что сказалось на уменьшении их доходности и соответственно снизились налоговые поступления по ним на сумму порядка 350 млрд тенге", – заключил министр.

Напомним, ранее в Минфине объяснили причину блокировки счетов из-за деклараций.