"Ұлы дала жорығы": определились победители второго этапа

По итогам второго этапа команда города Алматы финишировала первой. Второе место заняли представители Жетысуской области, а третье — всадники Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Организационный комитет "Ұлы дала жорығы".

Согласно программе, команды преодолели очередные 100 километров. Общая протяженность маршрута составляет 500 км и проходит по Павлодарской и Акмолинской областям. Завершится конное соревнование 23 мая в Астане.

В 07:00 утра 16 команд стартовали из города Экибастуз в сторону населенного пункта Торткудук Павлодарской области.

"По итогам второго этапа команда города Алматы финишировала первой. Второе место заняли представители Жетысуской области, а третье — всадники Мангистауской области. К сожалению, количество участников марафона-байги сократилось еще на одну. Команда Западно-Казахстанской полностью покинула соревнования. Кроме того, по итогам второго этапа из команд города Астаны, Жетысуской и Карагандинской областей выбыли по одной лошади, а из команд Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Абайской областей, СКО - по две. Город Алматы, Мангистауская, Жамбылская, Улытауская области продолжат соревноваться с пятью лошадьми", - говорится в сообщении.

Таким образом, 21 мая в третьем этапе примут участие 15 команд.

"В этом году специально для "Ұлы дала жорығы" была сформирована команда "Рекорд", состоящая из 6 гонщиков из разных регионов страны. В его состав включены настоящие казахские лошади Адайской, Костанайской, Найманской, Жетысуской областей (Аргымак). Основная цель команды "Рекорд" – повысить популярность и узнаваемость настоящих казахских пород лошадей по всей стране, а также широкое их распространение", – отметил президент федерации "Жорык" Бакытжан Турлыбеков.

Проект посвящен 125-летию выдающегося казахского ученого-геолога Каныша Сатпаева и объединяет любителей конного спорта из разных регионов страны.