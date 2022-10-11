Улучшение качества жизни работников - приоритетная задача руководства компании "Казахмыс"

Как отметил недавно на встрече с общественностью Карагандинской области Глава государства Касым-Жомарт Токаев, казахстанцам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны. К числу таких компаний можно отнести "Казахмыс", для которой добровольный отклик на социальные проблемы – практика, ставшая правилом.

Одним из приоритетных направлений cоцответственности "Казахмыса" является забота о своих сотрудниках, которая давно вылилась за пределы банального исполнения норм Трудового кодекса. Какие дополнительные социальные обязательства перед своими работниками взял на себя медный гигант, в интервью NUR.KZ рассказал первый заместитель председателя правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Андрей Гайдин.

- Для многих из работников наиболее актуальным является вопрос заработной платы. Планирует ли "Казахмыс" повышение с нового года?

- На протяжении всей деятельности компании наблюдается регулярное увеличение заработной платы всех категорий работников. В частности, за последние три года рост заработной платы составил: в 2020 г. - 13,7%, в 2021 г. - 20,5%, в 2022 г. - 33%. Мы на постоянно основе проводим мониторинг социально-экономического положения работников, анализируем рынок продовольственных продуктов, непродовольственных товаров и услуг, сравниваем уровень заработной платы наших сотрудников с другими горнорудными компаниями республики. К декабрю месяцу работникам будет объявлен процент повышения заработной платы на 2023 год.

- Помимо регулярного повышения заработной платы, какие еще меры социальной ответственности, направленные на улучшение качества жизни работников, предусмотрены в компании?

- У нас постоянно внедряются социальные программы, которые нацелены как раз на то, чтобы сделать жизнь наших сотрудников лучше и комфортнее. Так, за три года реализации программы обеспечения жильем многодетным семьям работников компаний группы "Казахмыс" в дар были переданы 186 благоустроенных 4-комнатных квартир на сумму 3,8 млрд. тенге. Причем мы заранее обставили их мебелью и бытовой техникой. С начала этого года работает новая программа приобретения и безвозмездной передачи жилья работникам, имеющим на воспитании детей с особыми потребностями. В День защиты детей "Казахмыс" подарил ключи от квартир 35 таким семьям. До конца года счастливыми обладателями собственного жилья станут еще 53. Для обеспечения жильем этой категории социально-уязвимых работников в 2022 году выделено 2,7 млрд. тенге.

- А что делает компания для защиты здоровья своих сотрудников?

- В "Казахмыс" действует программа добровольного медицинского страхования наших работников и членов семей, которая заработала 1 августа и реализуется совместно со Страховой компанией "Казахмыс". Пока пилотная версия программы доступна только для работников, занятых во вредных условиях труда, с возможностью прикрепления членов семьи без ограничения по возрасту и количеству. В рамках ДМС семьям работников предоставляются бесплатно такие медицинские услуги, как неотложная медицинская помощь, амбулаторное и стационарное лечение, стоматологическое обслуживание, выезд семейного врача на дом, обеспечение лекарствами. С момента внедрения программы ДМС в первые полтора месяца за медуслугами уже обратились более 3,5 тыс. человек.

Также мы открываем собственную клинику "Ассистанса" в городе Жезказган. Сейчас ведется ремонт еще одного филиала клиники в Сатпаеве при медцентре "Жезказган". В свою очередь услуги по медстрахованию оказываются на всей территории Казахстана на базе клиник "Ассистанса" и ее партнерской сети. На круглосуточной основе работает Call-center "Архимедес Казахстан" по номеру 9080, который консультирует по всем вопросам медицинского обслуживания. Хочу еще раз подчеркнуть, что добровольное медицинское страхование не предполагает удержание с заработной платы работников, все расходы на себя берет "Казахмыс". Помимо лечения и оздоровления работников, в целях пропаганды здорового образа жизни, "Казахмыс" ежегодно заключает договора со спортивно-оздоровительными центрами. Работники могут бесплатно посещать секции по таким видам спорта, как футбол, плавание, катание на коньках, волейбол и др. Дополнительно по просьбе работников заключен договор на посещение спортивной секции школы "Таэквондо" для детей работников ТОО "Корпорация Казахмыс". Кроме того, работники, имеющие профессиональное заболевание могут оздоравливаться по методике кинезитерапия в центре доктора Бубновского С.М.

- Участвует ли компания в организации отдыха работников? Если да, то каким образом?

- В этом году "Казахмыс" запустил обновленную программу возмещения расходов на санаторно-курортное лечение, которая позволяет всем работникам один раз в год в период трудового отпуска съездить и восстановить здоровье в любой санаторно-курортной организации Казахстана. Стоимость путевки возмещается на сумму до 125 000 тенге. За три месяца лета этой программой воспользовались свыше 600 работников, с учетом налогов и обязательных платежей в бюджет возмещено 47,5 млн. тенге. Не остаются без внимания и дети работников. За летние каникулы 2021-2022 учебного года порядка 1,5 тысяч детей провели отдых в одном из ведущих детских оздоровительных центров "Эдельвейс Боровое". При этом от общей стоимости 117 600 тенге родители оплатили 10%, все остальные затраты компания взяла на себя.

- Имеются ли дополнительные льготы для работников компании?

- Хотелось бы отметить программу адресной социальной помощи малообеспеченным работникам, которая успешно действует с 2020 года. К этой категории в компании относятся те лица, чей условный прожиточный минимум меньше либо равен прожиточному минимуму, умноженному на коэффициент корпорации 1.7 и на каждого члена семьи. Состоит адресная социальная помощь из двух видов фиксированных выплат, одна из которых ежеквартальная, вторая единовременная. Ежеквартально работникам компании выплачивается к заработной плате фиксированная сумма в размере 75 тысяч тенге на приобретение основной продуктовой корзины. 75 тысяч тенге - это та сумма, которая выплачивается работникам за вычетом обязательных платежей в бюджет, оплату которых опять-таки на себя берет "Казахмыс". Единовременная выплата в размере 56,5 тысяч тенге касается работников, имеющих детей школьного возраста. Средства рассчитаны для сбора в школу, на приобретение основной одежды и канцелярских товаров как минимум одного ребенка. В 2021 году адресную социальную получили более одной тысячи малообеспеченных семей работников.

- Видно, что для работников компании создаются все условия для развития и укрепления физического здоровья, повышения корпоративного духа, улучшения трудовых и социальных отношений в коллективе. А на какую поддержку могут рассчитывать работники, получившие производственные травмы, профессиональные заболевания?

- С уверенностью могу сказать, что вопросы семей, погибших на производстве и чаяния инвалидов по трудовому увечью и профессиональному заболеванию, находятся на особом контроле. Осуществляется ежегодная индексация выплат по утрате трудоспособности. Оказываются дополнительные виды помощи в виде покрытия расходов на санаторно-курортное лечение, приобретение лекарственных препаратов, специальное питание, протезирование и многое другое. Только за 2021 год порядка 700 инвалидов получили дополнительные виды помощи. Отдельно социальные льготы, на которые могут претендовать инвалиды и семьи, погибших на производстве отражены в Коллективном договоре, заключенном между работодателем и работниками. Принимая во внимание дорожание уровня жизни, с апреля 2022 года руководством компании было принято решение на ежемесячной основе оказывать материальную помощь в размере 36 тыс. тенге неработающим инвалидам по трудовому увечью и профессиональному заболевания, а также лицам, потерявшим кормильцев. С апреля по август материальная помощь оказана более 3 тыс. человек. Учитывая пожелания данной категории лиц, на сегодняшний день рассматривается механизм распространения программы адресной-социальной помощи на инвалидов и лиц потерявших кормильцев. Таким образом семьи с низким ежемесячным доходом будут получать ежеквартальную материальную помощь от компании. Дополнительно для поддержания здорового образа жизни и улучшения качества жизни для данной категории граждан и их детей с нового года будет предоставлена возможность бесплатного посещения спортивных секций. Хочу еще раз подчеркнуть, что улучшение качества жизни работников - приоритетная задача руководства компании "Казахмыс".